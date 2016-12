Tăng trưởng GDP 2016 đạt 6,21%

Tăng trưởng kinh tế năm 2016 không đạt mục tiêu 6,7%, song mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã được giữ ở mức thấp hơn so với kế hoạch.

Số liệu này được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ sáng 28/12. Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GDP 2016 ước tăng 6,21%. Con số này thấp hơn so với mức ước tính 6,3-6,5% được báo cáo trước Quốc hội hồi tháng 10, cũng như mục tiêu 6,7% được đề ra cho năm nay.

Đóng góp chủ yếu vào mức tăng GDP là khu vực công nghiệp – xây dựng (tăng 7,57%) và dịch vụ (6,89%). Ngành nông nghiệp chỉ góp 1,36% vào mức tăng chung do tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán… diễn biến phức tạp. Tính riêng bão lũ ở miền Trung vừa qua đã khiến ngành này thiệt hại, làm giảm 0,3% GDP.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam so với kế hoạch những năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,23% so với tháng trước. Tính chung cả năm, CPI đã tăng 4,74% so với cuối năm 2015. Tính bình quân năm 2016, chỉ số giá cao hơn năm ngoái 2,66%, đều thấp hơn so với giới hạn 5% được phê duyệt.

Cũng theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 2,68 tỷ USD trong năm.

2016 cũng là năm đánh dấu sự tăng trưởng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khi cả nước có khoảng 110.100 doanh nghiệp ra đời với số vốn đăng ký hơn 891.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi giờ có 12 doanh nghiệp được lập mới, tham gia thị trường.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của năm 2016. Tới ngày 26/12, tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%; tổng vốn đăng ký ước đạt 24,372 tỷ USD.

Anh Minh

VnExpress