Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Về tình hình kinh tế-xã hội khu vực Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trong năm 2016, GDP toàn vùng tăng 6,9%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng mức bán lẻ trong vùng tăng nhanh hơn 13% (cả nước chưa tới 10%), là yếu tố làm tăng trưởng chung của vùng cao. Tổng thu ngân sách vượt kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp trong 8 tháng đầu năm tăng trưởng âm nhưng nhờ các giải pháp đã tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm, cả năm tăng khoảng 0,3% – theo số liệu chưa chính thức. Toàn vùng bảo đảm được an ninh chính trị, an ninh biên giới, giải quyết tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, sinh kế cho người dân trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế của các tỉnh, thành phố trong vùng là tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm so với năm 2015, FDI thu hút rất ít. Toàn vùng mới phát triển được 10.000 doanh nghiệp, mới có 261 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cho ĐBSCL, thực hiện Quyết định số 593 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm liên kết vùng ĐBSCL; phối hợp với các bộ tổ chức hội nghị các đối tác phát triển với ĐBSCL, phối hợp với các tổ chức thương mại quốc tế tổ chức hội nghị bàn về việc thu hút đầu tư vào nội bộ vùng trong bối cảnh các nguồn lực còn hạn chế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kịch bản biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sử dụng nguồn nước ngầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đầu tư dự án cống chống ngập mặn trên các sông Cái Lớn, Cái Bé, căn cứ vào kịch bản biến đổi khí hậu xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chủ lực của vùng đối với trái cây, tôm, lúa gạo và cá tra.

Bộ Giao thông vận tải tích cực nghiên cứu việc triển khai các dự án Quốc lộ 60, tuyến Phụng Hiệp-Quản Lộ, đường tránh thành phố Cà Mau, tiến hành đưa dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Cà Mau vào danh mục ưu tiên đầu tư bổ sung.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại lớn tài trợ bổ sung cho dự án cao tốc đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực của vùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trong vùng tiếp tục quan tâm đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm sinh kế cho đồng bào tại chỗ, tuyệt đối không để bị động về chiến lược; yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự, quy chế tài chính, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham dự lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trước đó, sáng 8/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát việc đầu tư, vận hành Cảng Cần Thơ và Dự án Trung tâm Mekong Logistics của tỉnh Hậu Giang. Dự kiến ngày 9/1, Phó Thủ tướng sẽ dự Hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics vào vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tại Cần Thơ.

