Phát hiện sơ sở sản xuất bánh ngọt sử dụng hóa chất độc hại

Vào lúc 9 giờ ngày 27.12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) – Công an tỉnh Bình Thuận và Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Minh Khánh do ông Phạm Minh Cường làm chủ tại KP2 phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và phát hiện quả tang cơ sở này đang sử dụng một số hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất chế biến bánh ngọt.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Minh Khánh đang sản xuất với hàng chục thau nhựa đựng bột ướt bốc mùi chua cùng với nhiều thau đựng nước đường đen đặc đầy ruồi nhặn. Tổ kiểm tra cũng phát hiện nhiều thùng đựng hóa chất không nhãn mác cùng với nhiều bịch chứa bột màu.

Bà Lê Thị Xuân Điều vợ ông Cường thừa nhận đây là những hóa chất sử dụng trong trong sản xuất, trong đó có chất tẩy rửa công nghiệp để tẩy từ đường cát vàng sang đường trắng. Các hóa chất này bà Điều khai mua tại chợ Kim Biên ( TPHCM )

Đặc biệt, tổ kiểm tra phát hiện một lô hàng bánh in ghi trước ngày sản xuất là ngày 02.01.2017.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ các loại hóa chất không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 11kg chất bột màu cam, 2,4 kg chất bột màu trắng (chất tẩy đường), 0,75 kg chất bột màu trắng (chất tạo hương); một thùng dung dịch không màu 10 lít ( chất tạo hương bưởi), một thùng 2 lít dung dịch không màu 2 lít ( chất tạo hương cam).

Ngoài ra, chủ cơ sở chưa xuất trình được với tổ kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh được sản xuất tại cơ sở, công nhân chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Được biết, một ngày cơ sở này sản xuất khoảng 300 kg gồm các loại bánh in, bánh dẻo, … cung cấp cho các sạp tại chợ Phan Thiết để phân phối ra cả tỉnh Bình Thuận.

Hiện, vụ việc đang được Phòng PC49 tiếp tục xác minh làm rõ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý.

laodong.com.vn