Share

tweet



“Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long” là cơ sở, là niềm tin để Kiên Giang phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới

“Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long”, với chủ đề “Khám phá đất phương Nam” do tỉnh Kiên Giang đăng cai, tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Để thông tin sâu hơn về thành công của Năm Du lịch quốc gia 2016, Ban Biên tập Website Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên thường trú TTXVN tại tỉnh Kiên Giang với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh về sự kiện này.

Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao++ JW.Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại huyện đảo Phú Quốc.

* Thưa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ! Việc đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2016” có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung. Xin đồng chí cho biết những chuyển biến, khởi sắc của tỉnh Kiên Giang sau một năm cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016? Đồng chí nhận xét, đánh giá như thế nào về thành công của Năm Du lịch quốc gia 2016?

– Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

Được sự cho phép của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang vinh dự được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch lớn của quốc gia do Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Kiên Giang cùng các tỉnh, thành phối hợp tổ chức trong năm 2016, đã diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn diễn ra sôi nổi tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và 06 tỉnh ngoài vùng hưởng ứng như: Lào Cai, Hà Nội, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tại tỉnh Kiên Giang – đơn vị đăng cai tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Với hàng loạt các hoạt động phong phú, Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long nhằm quảng bá tới du khách trong và ngoài nước những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, hình ảnh con người, danh lam, thắng cảnh đặc sắc của các tỉnh/thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của Phú Quốc, Kiên Giang nói riêng, đồng thời là cơ hội để các tỉnh/thành mở rộng thị trường du lịch, nâng tầm hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đến giờ phút này chúng ta có thể khẳng định rằng Năm Du lịch quốc gia 2016 đã thành công tốt đẹp. Sau một năm cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến, khởi sắc. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, Kiên Giang đã có những công tác chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất du lịch, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang nâng cấp các khu, điểm du lịch. Khu vực biển, đảo được quan tâm đầu tư như: Tập trung xây dựng, chỉnh trang các đường nội ô đảo Phú Quốc; đầu tư xây dựng mới Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; đẩy nhanh tiến độ công trình Cáp treo An Thới – Hòn Thơm…Trên 15 doanh nghiệp đã khởi công một số dự án đầu tư du lịch mới, đầu tư phương tiện, du thuyền đưa khách tham quan và trải nghiệm ở một số quần đảo như: Quần đảo Bà Lụa, Nam Du, Lại Sơn, Tiên Hải,…

Trong những năm gần đây, ngành Du lịch Kiên Giang đã có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa không ngừng tăng cao. Năm 1998 cả tỉnh đón 360.000 lượt khách thì đến năm 2010 con số lên tới 1.486.433 lượt, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12%-13%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 11%/năm, khách nội địa tăng 13,48%/năm. Doanh thu du lịch tăng bình quân 22%/năm và chiếm tỷ trọng khoảng trên 35% GDP (không tính thu nhập gián tiếp du lịch). Từ chỗ toàn ngành có 2.115 lao động năm 1998, đến nay ngành Du lịch đã tạo việc làm cho trên 8.100 lao động trực tiếp và trên 180.000 lao động gián tiếp. Thu hút được 40 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 25 ngàn tỷ đồng. Đầu tư của Nhà nước và khu vực tư nhân vào hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, hệ thống khu du lịch và sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống doanh nghiệp du lịch đã làm thay đổi căn bản diện mạo ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Năm 2016 toàn tỉnh thu hút 15 dự án có chủ trương đầu tư du lịch với tổng diện tích 207,08 ha; 18 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Đăng ký chứng nhận đầu tư với tổng diện tích 8.693 ha và tổng vốn đầu tư 204,90 tỷ đồng, điển hình là dự án giai đoạn 3 khách sạn Vinpearl 5 sao; khách sạn Novotel (5 sao), khách sạn Mường Thanh (4 sao); khách sạn Sài Gòn – Rạch Giá… nâng tổng số cơ sở lưu trú toàn tỉnh lên 435 cơ sở với 10.998 phòng, trong đó có 146 khách sạn từ 1-5 sao.

Nhờ triển khai tốt công tác tổ chức các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia nên lượng khách du lịch đến với Kiên Giang đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016 Kiên Giang ước đón được 5,4 triệu lượt khách, tăng 24% so với năm 2015, đạt 109,5% kế hoạch (trong đó khách quốc tế: 319.209 lượt khách, tăng 31,4% so với năm 2015); phục vụ: 4.458.332 ngày khách, tăng 23,8% so với năm 2015, đạt 100,7% kế hoạch (trong đó khách quốc tế: 759.358 ngày khách, tăng 20,4% so với năm 2015); tổng thu nhập từ du lịch đạt: 7.064 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2015, đạt 135,9% kế hoạch (trong đó tổng thu từ khách quốc tế 36,07 triệu USD).

Thành công của Năm du lịch quốc gia 2016 đã cho thấy ngành Du lịch Kiên Giang đã và đang phát triển theo hướng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đem lại nguồn thu nhập lớn cho tỉnh, tạo việc làm cho xã hội, góp phần đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh quốc phòng; có vai trò đáng kể trong sự phát triển các ngành dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật; là nhân tố thúc đẩy hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; tạo ra diện mạo, hình ảnh đẹp, ấn tượng của một vùng đất, con người Kiên Giang và được quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế.

* Thưa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ! Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2016 là cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh, quê hương, con người Kiên Giang nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế tỉnh Kiên Giang với cả nước và bạn bè quốc tế. Xin đồng chí cho biết, Kiên Giang sẽ phát huy, vận dụng thành công của Năm Du lịch quốc gia 2016 vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và ngành Du lịch Kiên Giang nói riêng trong thời gian tới để Phú Quốc – Kiên Giang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và du khách?

– Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

Như kết quả của Năm Du lịch quốc gia 2016 trình bày phần trên đã góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và ngành Du lịch Kiên Giang nói riêng. Đây là cơ sở, là niềm tin để Kiên Giang phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Phú Quốc, có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên tự nhiên, tài nguyên là điều kiện cần để phát triển du lịch. Tuy nhiên để Phú Quốc – Kiên Giang thời gian tới là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và du khách, tỉnh sẽ tập trung vào ba khâu đột phá sau đây: (1) Nâng cấp, phát triển sản phẩm, hệ thống dịch vụ du lịch và hạ tầng du lịch; (2) chính sách để xúc tiến du lịch, xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Phú Quốc – Kiên Giang; (3) tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao.

Trong khâu đột phá thứ nhất, tỉnh chủ trương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo hướng tập trung ưu tiên tại một số địa bàn trọng điểm nhằm hình thành những khu du lịch tầm cỡ của khu vực và thế giới; ưu tiên những địa bàn có lợi thế, những đối tượng phát triển cộng đồng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thông qua việc đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Bên cạnh đó sẽ tập trung đầu tư dứt điểm các công trình chuyển tiếp để phát huy hiệu quả dự án đầu tư, coi trọng việc đầu tư phát triển và nâng cấp, làm mới các điểm tham quan du lịch; xây dựng cơ chế thoáng, để đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch phải gắn chặt chẽ với việc tổ chức phát triển sản phẩm, dịch vụ theo hướng tối ưu hóa các giá trị, đa dạng hóa, khác biệt hóa phù hợp với từng thị trường; đồng bộ với hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu điểm đến Phú Quốc – Kiên Giang.

Tóm lại, định hướng phát triển du lịch Phú Quốc – Kiên Giang trong giai đoạn tới là nhằm tạo bước đột phá mạnh về chất lượng dịch vụ với chiều sâu văn hóa và bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển, phấn đấu đến năm 2020 Phú Quốc trở thành Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế.

* Trân trọng cám ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh về cuộc trao đổi này.