Lấn làn, xe biển xanh húc đuôi buýt nhanh BRT

Rất may, do lái xe biển xanh đã xử lý kịp thời nên đầu xe chỉ va chạm nhẹ vào đuôi xe buýt nhanh, không gây hư hỏng cho cả hai xe. Chiếc xe buýt nhanh BRT sau đó đã hoạt động trở lại bình thường và xe biển xanh cũng di chuyển đi.”Mặc dù đã có tuyên truyền nhưng việc các phương tiện đi vào làn riêng dành cho xe buýt nhanh như vậy là rất nguy hiểm và ở đây, cũng may là lái xe xử kịp nếu không thì có thể đã gây hư hỏng cho cả hai xe.

Qua đây, chúng tôi đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm đi sai, lấn làn xe buýt nhanh”, ông Thủy đề nghị.