Kiên Giang: Ra mắt đội ứng cứu sự cố máy tính

Sở TT&TT Kiên Giang mới ra mắt Đội ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức Hội thảo về đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cán bộ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trình bày tình hình ATTT mạng tại hội thảo.

Theo tin từ Sở TT&TT Kiên Giang, Sở TT&TT tổ chức ra mắt Đội ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Liên quan đến việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin, Sở TT&TT Kiên Giang mới tổ chức Hội thảo về đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cho hơn 60 cán bộ là đại diện các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Tại hội thảo, các chuyên gia về xử lý sự cố máy tính của Công ty Cisco Việt Nam trình bày giải pháp Cisco web security thế hệ mới như: Kiến trúc bảo mật Cisco; phương thức thực hiện cùng với giải pháp toàn diện – công nghệ và dịch vụ của Cisco.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) – Bộ TT&TT thông báo về tình hình ATTT mạng trong năm 2016 như: Các nguy cơ mạng cao nhất là: Mã độc, tấn công vào nền tảng web, tấn công từ chối dịch vụ, các mạng bot (botnet), lừa đảo (Phishing), thư rác (Spam), Mã độc tống tiền (Ransomeware), hiểm họa từ người nội bộ, thao tác của người dùng, xâm hại dữ liệu, đánh cắp thông tin…; 5 xu hướng tấn công phổ biến năm 2017 là: Mã độc tống tiền (Ransomeware), tấn công có chủ đích (APT), tấn công vào website, tấn công các thiết bị IoT, sử dụng các mạng xã hội phát tán mã độc. Quy trình ứng cứu sự cố máy tính do VNCERT đưa ra đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước như: Phát hiện, thu thập, tiếp nhận sự cố; xác minh,phân loại; xác định mức độ sự cố; báo cáo ban đầu sự cố để xác định ứng cứu sự cố thông thường, sự cố nghiêm trọng địa phương, sự cố nghiêm trọng quốc gia, từ đó lựa chọn phương án xử lý và báo cáo kết thúc sự cố.

Dự báo các vấn đề về an toàn mạng trong năm 2018, đại diện VNCERT cho hay, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cơ quan, ban, ngành các cấp về ATTT, an ninh mạng; thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan “Cẩm nang ATTT” do Cục ATTT – Bộ TT&TT phát hành để tăng cường khả năng tự bảo vệ trước nguy cơ mất ATTT.

Đồng thời phải sớm ban hành cơ chế, chính sách, tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho Đội Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, quan tâm đầu tư trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho hoạt động của đon vị này. Xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp đối với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp giữa Sở TT&TT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ yếu Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đối với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đẩy mạnh ứng dụng Chữ ký số trong các cơ quan nhà nước, trên các hệ thống thông tin của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử trên môi trường mạng. Các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh cần được đầu tư tập trung để có đủ nguồn lực, điều kiện đầu tư hệ thống bảo mật toàn diện, đảm bảo quản lý, vận hành hiệu quả; tiến hành hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá và chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Đình Anh _ ictnews

