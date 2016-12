iPhone 7 mạ vàng khắc hình Donald Trump có giá hơn 3 tỷ

Goldgenie được thành lập vào năm 1989 ở London (Anh). Mô hình kinh doanh của hãng khá đơn giản: mạ vàng bất cứ thứ gì khách hàng muốn. Ông Fernando, chủ cửa hàng cho hay các nhân viên của ông thậm chí còn đem máy mạ vàng đặc biệt đến nhà những người giàu để dát đầy vàng cho nhà tắm của họ. Công ty chọn UAE làm nơi đầu tiên mở cửa hàng bán lẻ vì đây là nơi phát triển mạnh ở Vùng Vịnh. Thương hiệu này sẽ mở thêm một cửa hàng mới ở nước láng giềng Qatar vào năm sau và đang thảo luận lập thêm chi nhánh ở Ả Rập Xê Út.

Thủy Bích (t/h theo TNO) (t/h theo TNO)

Trước đó, tháng 11/2016, hãng chế tác trang sức Caviar cũng cho ra một sản phẩm mới dành riêng cho những người hâm mộ tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Chiếc iPhone 7 này mặt sau in hình chân dung Donald Trump và huy hiệu biểu tượng đảng Cộng hòa được mạ bằng vàng thật. Dưới cùng là chữ TRUMP khá lớn cùng câu nói nổi tiếng của ông: “Hãy làm nước Mỹ lớn mạnh một lần nữa” (Make America Great Again). Giá của nó là 3.040 USD, bằng khoảng 67,6 triệu đồng. Tuy nhiên mức giá này chẳng đáng là bao so với chiếc iphone 7 làm quà tặng của giới siêu giàu vào năm nay.