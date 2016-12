In bao bì sản phẩm chất lượng cao ở tại TpHCM

Bao bì sản phẩm chính là bộ mặt của sản phẩm, là công cụ truyền tải thương hiệu trực tiếp đến khách hàng của bạn. Vì vậy, việc in bao bì sản phẩm là công đoạn cần được quan tâm đúng mức với tầm quan trọng của nó để có thể truyền tải đúng thông điệp đến với khách hàng mục tiêu.

Một vấn đề hay xảy ra khi thiết kế và in ấn bao bì đó chính là việc khi chúng ta in ra màu không đúng với bản thiết kế đã duyệt. Trường hợp này xảy ra là vì có 3 nguyên nhân sau:

– Do máy móc, thiết bị không đảm bảo dẫn đến tình trạng in màu bị lệch.

– Do mực in không đảm bảo, dẫn đến sự pha màu không chuẩn theo thiết kế.

– Do tay nghề vận hành máy, kiểm tra bản in của người phụ trách chưa tốt.

Việc in bao bì sản phẩm không đạt chất lượng cũng làm tăng khả năng dẫn đến sản phẩm của bạn bị nhầm lẫn với hàng giả, hàng kém chất lượng. Bạn hãy tưởng tượng rằng đang cầm trên tay một sản phẩm mà bao bì của nó màu sắc bị lem, không sắc nét và hình ảnh không chân thực thì làm sao chúng ta đủ tự tin để mà bỏ tiền ra mà mua sản phẩm đấy được. Vì vậy không chỉ công đoạn thiết kế bao bì sản phẩm cần phải chỉnh chu, mà còn công đoạn in ấn bao bì sản phẩm cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng và đạt độ đồng đều so với bản thiết kế.

Tại sao Bao Bì Ánh Sáng là địa chỉ in bao bì sản phẩm tại TPHCM

Với tinh thần đặt “TRÁCH NHIỆM” lên hàng đầu, Bao Bì Ánh Sáng hiện đang có và luôn cố gắng hoàn thiện:

+ Có đội ngũ thiết kế riêng chuyên nghiệp thành thạo các nghiệp vụ, luôn sẵn sàng tư vấn và thiết kế miễn phí theo yêu cầu khách hàng, cho dù đó là những yêu cầu phức tạp nhất.

+ Đội ngũ công nhân viên lành nghề, giàu kinh nghiệm, mọi đường nét sản phẩm đều phải được kiểm tra một cách tỉ mỉ hoàn hảo.

+ Trang thiết bị in ấn được đầu tư, các máy móc hiện đại áp dụng các phương pháp sản xuất kỹ thuật cao, nguyên liệu đầu vào luôn được kiểm tra kỹ lưỡng.

+ Đội ngũ quản lý sản xuất chặt chẽ luôn theo sát mọi tiến độ, hợp tác và hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp.

+ Tiến độ sản xuất và giao hàng đúng hẹn, nhanh chóng để phù hợp với lịch trình của bạn, đặc biệt giao hàng miễn phí trong Tp.HCM và các khu vực lân cận.

Dưới đây, bạn hãy cùng Bao Bì Ánh Sáng xem qua một số mẫu thiết kế bao bì mà chúng tôi đã và đang sản xuất nhé.

Bao bì đựng gạo

Bao bì phân bón

Bao bì thức ăn chăn nuôi

Bao bì thủy sản

Bao bì xây dựng

