Hơn 1 tấn cá, mực bốc mùi “suýt” lên bàn ăn

Một trong số 28 thùng chứa cá, mực đã bốc mùi hôi thối được phát hiện trên xe khách.

Chiều 25/12, Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thu giữ và xử lý khoảng 1,2 tấn cá, mực bốc mùi hôi thối đang chở đi tiêu thụ.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lực lượng công an phường An Bình đi tuần tra đã phát hiện chiếc xe ô tô khách dừng sang hàng tại bãi đất Cây xăng Sao Mai (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình) có nhiều nghi vấn nên phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 28 thùng hàng trên xe khách, bên trong chứa cá và mực đã bốc mùi hồi thối. Lái xe khách được xác định là Đoàn Văn Đ. (quê Hà Tĩnh). Thời điểm bị kiểm tra, tài xế Đ. đang chuyển số cá, mực trên sang xe tải của Lê Hữu T. (ngụ TP.HCM) để đem đi tiêu thụ.

Tài xế Đ. khai, số hàng trên của người khác nhờ vận chuyển từ Nghệ An vào TP.HCM để tiêu thụ. Sau hai ngày vận chuyển trên xe, số hàng này đã bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên

Dân trí