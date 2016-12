Hàng Việt chiếm ưu thế thị trường mùa giáng sinh 2016

Những ngày qua, thị trường trang trí Giáng sinh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã khá nhộn nhịp người mua kẻ bán. So với năm ngoái, giá các mặt hàng Giáng sinh không nhiều, chỉ tăng nhẹ 10 -15% so với năm ngoái. Các mặt hàng phục vụ trang trí Giáng sinh năm nay rất đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại và chất liệu. Từ các mặt hàng có giá trị lớn như cây thông noel, vòng nguyệt quế, tuần lộc cho đến các loại trái châu, dây kim tuyến, chuông, quần áo Giáng sinh…

Chị Trần Mai, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Mã (Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã trưng bày hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh từ hơn 1 tháng nay. Các đồ trang trí do Việt Nam sản xuất được nhiều người tìm mua như dây thông treo cửa, quả thông, hộp quà, túi quà, ông già Noel bảng chữ Merry Christmas…Vòng nguyệt quế trang trí giá dao động từ 120.000 – 400.000 đồng, quả cầu có giá 70.000 đồng/hộp 6 quả. Đặc biệt, trang phục ông già Noel hoặc váy công chúa dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất được người tiêu dùng yêu thích. Theo đó, bộ đồ Noel dành cho trẻ em có giá dao động từ 70.000 – 150.000 đồng/bộ, người lớn từ 200.000 – 250.000 đồng/bộ. Riêng quần áo ông già Noel người lớn có đầy đủ phụ kiện gồm mũ, râu, túi quà, chất liệu nhung dày, chất lượng tốt có giá lên tới 900.000 đồng/bộ.