Doanh nghiệp nhập khẩu BMW gửi thư lên Thủ tướng

Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan quản lý không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính.

Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu (EAC) vừa có công văn giải trình gửi Bộ Tài chính về các nghi vấn của cơ quan quản lý liên quan đến việc doanh nghiệp này dùng tài liệu giả để nhập khẩu ôtô BMW.

EAC cũng cho biết đã gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP HCM, các đại sứ quán hỗ trợ can thiệp để Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính theo như chủ trương đã đề ra, tạo điều kiện kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đơn vị nhập khẩu xe ôtô BMW cho biết sẽ có buổi làm việc với cơ quan hải quan vào ngày mai (27/12).

Cũng theo EAC, trước những nghi vấn được cơ quan quản lý đặt ra trước đó, đối tác của đơn vị này là Tập đoàn BMW tại Đức đã trao đổi và gửi thư điện tử xác nhận với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc không cung cấp C/O cho EAC là do không có yêu cầu của hải quan. Tập đoàn này đã sắp xếp cung cấp C/O cho EAC từ nay trở đi theo yêu cầu và quy định mới.

EAC cũng cho biết Tập đoàn BMW sẽ có buổi làm việc tại Hà Nội với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giữa tháng 1/2017 và đề nghị Bộ và Tổng cục cho thông quan các xe đang nằm ngoài cảng để giải phóng kho bãi và cho EAC nhập xe vào.

Theo lãnh đạo EAC, hiện đơn vị này đã nhận được C/O cho các xe đang nằm ngoài cảng đã đóng đầy đủ thuế từ cuối tháng 11/2016. Công ty đã xuất trình C/O cho hải quan cảng ngày 23/12 vừa qua ngay khi nhận được từ Tập đoàn BMW. EAC cũng được chi cục hải quan mời giải quyết khiếu nại vào ngày mai 27/12.

Trước đó, cuối tháng 11, Bộ Tài chính có công văn gửi Tổng cục Hải quan yêu cầu dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu ôtô BMW, trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao sau khi cho rằng Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu dùng tài liệu giả để nhập khẩu.

Cơ quan quản lý cho rằng công ty này tự ý tiêu thụ hàng hóa (ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan. Bên cạnh đó, Ôtô Âu Châu cũng được cho là cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW do công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng. Bộ cũng cho biết, công ty còn sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại… để nhập khẩu ôtô BMW.

Tổng cục Hải quan đã làm việc cụ thể với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu theo quy định. Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Hải quan cũng vừa đình chỉ chức vụ đối với ông Dương Phú Đông – Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngọc Tuyên

vnexpress