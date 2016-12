Đó là thông tin chính thức từ Chi cục ATVSTP TP.HCM. Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, Chi cục ATVSTP TP.HCM, đã phát hiện Công ty Cổ phần Tân Việt Sin Foods (địa chỉ số A27/12, Quốc lộ 5, Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), vi phạm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tân Việt Sin Foods đã vi phạm hai hành vi gồm: “Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép” và “Sản xuất sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng”.

Một số sản phẩm của ông ty Cổ phần Tân Việt Sin Foods

Sau đó, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã ra quyết định số 445/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2016, xử phạt hành chính công ty này 16 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Tân Việt Sin Foods có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm. Như cam kết của công ty này đó là mang tới khách hàng những món ăn ngon bổ dưỡng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Do vậy thông tin Công ty Cổ phần Tân Việt Sin Foods bị xử phạt do vi phạm lỗi an toàn thực phẩm khiến cho người tiêu dùng rất bất ngờ và có quyền đặt ra câu hỏi về chất lượng những sản phẩm của đơn vị này sản xuất.

Nguyễn Khoát

giadinh.net.vn