BIDV ra mắt khu giao dịch ngân hàng điện tử E-Zone

Ngày 23/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt khu trải nghiệm giao dịch ngân hàng điện tử hiện đại BIDV E-Zone tại trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Hình ảnh tại lễ khai trương. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc BIDV nhận định, đây là một bước tiến quan trọng của ngân hàng trong tổng thể chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng số hiện đại và thể hiện sự quyết tâm của BIDV hướng tới hình ảnh ngân hàng năng động, hiện đại và tiên tiến.

Là ngân hàng uy tín với bề dày kinh nghiệm hàng đầu đóng góp vào sự phát triển của đất nước, hiện tại, BIDV tiếp tục đổi mới không ngừng và tích cực chuyển mình để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng cũng như đón đầu xu thế phát triển của thị trường. Việc áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến trong công tác phục vụ khách hàng luôn là trọng tâm phát triển của BIDV.

Khu trải nghiệm ngân hàng điện tử BIDV E-Zone là một hình thức tương tác mới giúp khách hàng có cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách chủ động và nhanh chóng.

Tại đây, khách hàng sẽ làm chủ các giao dịch của bản thân qua màn hình tự phục vụ, khởi tạo các giao dịch, đăng ký giao dịch điện tử, internet banking và mobile banking thông qua hệ thống màn hình cảm ứng và máy tính bảng.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình của BIDV luôn sẵn sàng tư vấn và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nếu khách hàng cảm thấy bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, loạt màn hình lớn tại khu trải nghiệm liên tục trình chiếu các ưu đãi đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng và video hướng dẫn sử dụng công nghệ khu trải nghiệm BIDV E-Zone cho phép khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch ngân hàng như nộp tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, đăng ký mở tài khoản và nhiều tính năng khách của BIDV E-banking. Sau bước khởi tạo giao dịch, các thông tin của khách hàng sẽ trực tiếp được chuyển tới quầy giao dịch để hoàn tất thủ tục mà không cần khai báo lại.

Các màn hình tương tác được sắp xếp khoa học và hiện đại để bảo đảm thông tin của khách hàng được bảo mật hoàn toàn mà vẫn đem lại trải nghiệm hiện đại.

Cùng với việc khai trương khu trải nghiệm dịch vụ ngân hàng trọn gói tại Phòng giao dịch Bà Triệu trung tuần tháng 12 vừa qua, việc ra mắt BIDV E-Zone tiếp nối mong muốn cung cấp tới khách hàng thêm kênh giao dịch mới trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu thời gian giao dịch, đem đến khách hàng trải nghiệm tốt nhất, đặc biệt trong dịp cuối năm bận rộn.

BIDV vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 2 năm liên tiếp 2015, 2016 do tạp chí The Asian Banker bình chọn và giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn.

Huy Thắng

(Chinhphu.vn)