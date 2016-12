5 sự thật cần phải biết về các công ty bao bì giấy Kraft

SỰ THẬT 1: Giấy Kraft là loại giấy tái sinh có những đặc tính cơ lý bền chặt, đặc biệt phù hợp để làm bao bì cho các sản phẩm ngành xây dựng, hóa chất công nghiệp: phụ gia xây dựng, bột màu, hóa chất công nghiệp, hạt nhựa, keo chà ron, keo dán gạch đá,..v..v.. Bao bì giấy Kraft hoàn toàn không xa lạ với chúng ta, nó còn được gọi thông thường với cái tên bao bì xi măng mà chúng ta đều đã biết.

SỰ THẬT 2: Hiện nay giấy Kraft có 2 màu phổ biến nhất là giấy Kraft vàng và Kraft trắng. Các màu khác như nâu vàng, vàng xám, nâu đen là những màu tự nhiên khi sản xuất. Riêng để giấy Kraft có màu trắng thì cần phải được tẩy trắng bằng công nghệ hóa học. Ngoài ra, bạn cũng có thể tẩy màu bằng các phương pháp khác để tạo ra giấy có màu kem, vàng xám hoặc trắng ngà.

SỰ THẬT 3: Do giấy Kraft có tính chất dai cứng, bề mặt thô ráp nên đa phần bao bì giấy Kraft sẽ được in ấn trên công nghệ in Flexo. Kỹ thuật in Flexo đáp ứng được năng suất cao, tuy nhiên chất lượng in không cao như các công nghệ khác nếu in ở dạng hình ảnh, đặc biệt nếu kiểm soát không kỹ sẽ có xảy ra tình trạng in lem màu, lệch mực. Vì vậy để đảm bảo chất lượng bản in, giấy Kraft phải được in ấn trên những công nghệ máy móc tiên tiến, tay nghề và kinh nghiệm của người điều khiển máy phải cao.

SỰ THẬT 4: Với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt với hàng trăm hàng nghìn sản phẩm nhìn nhan nhản giống nhau như hiện nay, chưa nói tới tình trạng hàng thật hàng giả tràn lan thì việc sở hữu trong tay một bao bì chất lượng cao với hình thức ấn tượng bắt mắt là chìa khóa giải mã nhiều vấn đề: thu hút khách hàng mua sản phẩm, nâng cao danh số, định vị nâng tầm thương hiệu, chống hàng giả hiệu quả,..v..v.. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một công ty bao bì giấy Kraft phù hợp với nhu cầu không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm một công ty bao bì giấy Kraft phù hợp với nhu cầu không phải là chuyện dễ dàng.

