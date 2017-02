13 tỉnh, thành đổi mã vùng điện thoại từ ngày mai

Từ 11/2, giai đoạn 1 của Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện với 13 tỉnh thành và hoàn tất trên cả nước vào cuối tháng 8.

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ bắt đầu từ ngày 11/2/2017 với 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 sẽ kết thúc sau hơn 2 tháng thực hiện. Các tỉnh thay đổi mã vùng giai đoạn đầu tiên chủ yếu ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Sau khi thay đổi, mã vùng các tỉnh, thành trên cả nước (trừ Hà Nội và TP HCM) sẽ thống nhất về dạng 3 chữ số (thay vì 2 hoặc 3 chữ số hiện nay), bắt đầu bằng chữ số 2. Với Hà Nội và TP HCM, do số thuê bao hiện tại có nhiều hơn một chữ số so với những địa phương khác (8 số so với 7 số) nên mã vùng mới sẽ chỉ bao gồm 2 chữ số, cũng bắt đầu với chữ số 2.

Theo đó, khi gọi số điện thoại cố định liên tỉnh (hoặc từ điện thoại di động sang máy cố định) trên cả nước, người dùng sẽ thống nhất bấm 11 số với mã vùng mới như sau (việc thực hiện cuộc gọi nội tỉnh không có gì thay đổi):

Giao thức gọi liên tỉnh Mã vùng Số thuê bao Hà Nội, TP HCM 0 2X XXXXXXXX Địa phương khác 0 2XX XXXXXXX

Mã vùng cụ thể của từng tỉnh, thành trong giai đoạn 1 sẽ thay đổi như sau:

Giai đoạn 1: 13 tỉnh, thành (từ 11/2 đến 14/4)

Tỉnh, thành phố Mã vùng cũ Mã vùng mới Sơn La 22 212 Lai Châu 231 213 Lào Cai 20 214 Điện Biên 230 215 Yên Bái 29 216 Quảng Bình 52 232 Quảng Trị 53 233 Thừa Thiên Huế 54 234 Quảng Nam 510 235 Đà Nẵng 511 236 Thanh Hóa 37 237 Nghệ An 38 238 Hà Tĩnh 39 239

Lộ trình chuyển đổi mã vùng đối với 59 trên tổng số 63 tỉnh, thành đã được Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức công bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong đó, mỗi giai đoạn đều thực hiện đủ 4 bước gồm thông báo trên các phương tiện truyền thông, tiến hành biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong 30 ngày, duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ khi kết thúc việc quay số song song, kết thúc âm thông báo – các cuộc gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới.

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 31/8. Đây được xem là bước tiến trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được ban hành năm 2014.

Sau lần chuyển đổi này, mã vùng điện thoại cố định trong cả nước sẽ thống nhất với đầu số 2. Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết với việc chuyển đổi các mã vùng điện thoại cố định từ 7 đầu số (từ 2 đến 8) như hiện nay về chỉ còn đầu 2, kho số quốc gia sẽ thu lại được nhiều đầu mã, tạo điều kiện cho việc chuyển thuê bao di động 11 chữ số về 10 chữ số. Điều này góp phần hạn chế SIM rác, tin nhắn rác.

Mã vùng trong giai đoạn 2, 3 cũng đã được thông báo sẽ thay đổi cụ thể như sau:

Giai đoạn 2: 23 tỉnh, thành (từ 15/4 đến 16/6)

Tỉnh, thành phố Mã vùng cũ Mã vùng mới Quảng Ninh 33 203 Bắc Giang 240 204 Lạng Sơn 25 205 Cao Bằng 26 206 Tuyên Quang 27 207 Thái Nguyên 280 208 Bắc Cạn 281 209 Hải Dương 320 220 Hưng Yên 321 221 Bắc Ninh 241 222 Hải Phòng 31 225 Hà Nam 351 226 Thái Bình 36 227 Nam Định 350 228 Ninh Bình 30 229 Cà Mau 780 290 Bạc Liêu 781 291 Cần Thơ 710 292 Hậu Giang 711 293 Trà Vinh 74 294 An Giang 76 296 Kiên Giang 77 297 Sóc Trăng 79 299

Giai đoạn 3: 23 tỉnh, thành (từ 17/6 đến 31/8)

Tỉnh, thành phố Mã vùng cũ Mã vùng mới Hà Nội 4 24 TP HCM 8 28 Đồng Nai 61 251 Bình Thuận 62 252 Bà Rịa – Vũng Tàu 64 254 Quảng Ngãi 55 255 Bình Định 56 256 Phú Yên 57 257 Khánh Hòa 58 258 Ninh Thuận 68 259 Kon Tum 60 260 Đắc Nông 501 261 Đắk Lắk 500 262 Lâm Đồng 63 263 Gia Lai 59 269 Vĩnh Long 70 270 Bình Phước 651 271 Long An 72 272 Tiền Giang 73 273 Bình Dương 650 274 Bến Tre 75 275 Tây Ninh 66 276 Đồng Tháp 67 277

Hiện những người dùng điện thoại smartphone còn có thể tải công cụ thay đổi đồng loạt mã vùng điện thoại cố định của 59 tỉnh, thành phố. Riêng mã vùng 4 tỉnh là Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218), Hà Giang (219) vẫn giữ nguyên.

Đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông từng lý giải, trong quá trình chia tách, hợp nhất tỉnh, thành phố, độ dài mã vùng của Việt Nam không nhất quán. Tỉnh thì có mã vùng dài 3 chữ số, tỉnh khác lại chỉ có một hoặc 2 chữ số nên khi gọi đường dài trong nước hoặc gọi từ mạng di động đến số cố định, lúc thì quay 10 số, lúc lại quay 11 số dẫn đến dễ gây nhầm lẫn và khó nhớ. Điều này không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Từ năm 2014, để giải quyết các bất cập nói trên, Bộ ban hành sửa đổi Quy hoạch kho số viễn thông năm 2014 điều chỉnh lại mã vùng, mã mạng. Việc điều chỉnh này không chỉ giải quyết các bất cập nói trên mà theo cơ quan quản lý còn giúp người dùng dễ nhớ và ít bị nhầm lẫn. Cùng với đó, Bộ cũng lý giải các tỉnh, thành phố liền kề được gom chung vào một nhóm mã vùng (ví dụ nhóm mã vùng 20x là các tỉnh Đông Bắc), mở ra cơ hội sau này dễ dàng giảm mã vùng trên toàn quốc từ 63 xuống còn khoảng 10 vùng. Khi đó, người dân dễ được hưởng lợi vì các cuộc gọi trong cùng mã vùng chỉ phải trả cước phí thấp.